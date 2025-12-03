Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Brest vs Monaco lúc 01h00 ngày 6/12/2025

Nhận định soi kèo Brest vs Monaco lúc 01h00 ngày 6/12/2025

  16:26 - 03/12/2025

Soi kèo Châu Á Brest vs Monaco: 1.92*-0.25*1.98

Brest sẽ tiếp Monaco trên sân nhà trong trận đấu thuộc vòng 15 Ligue 1 với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Nếu tiếp tục chơi tốt như 2 vòng gần nhất thì đây không phải mục tiêu quá khó khăn với đội bóng chủ nhà.

Brest chỉ đứng thứ 9 mùa trước, thành tích kém hơn so với mùa bóng trước đó của họ. Chính vì vậy mùa giải năm nay đội bóng của HLV Éric Roy muốn làm tốt hơn, nhưng mọi thứ đang không như họ mong muốn. Nhờ 2 chiến thắng gần nhất thì các cầu thủ Brest mới có vị trí thứ 11, trước đó là chuỗi các trận đấu vô cùng tệ hại. Brest muốn duy trì chuỗi trận này để có vị trí tốt hơn nữa nên họ đặt mục tiêu giành chiến thắng khi tiếp đón Monaco ở vòng đấu thứ 15. Trước đối thủ đang không có được sự ổn định thì khả năng lợi thế sân nhà sẽ giúp Brest đạt được mục đích.

Monaco chơi tốt mùa giải trước khi về đích ở vị trí thứ 3 để giành vé dự Champions League, tuy nhiên mùa giải năm nay đội bóng của HLV Sébastien Pocognoli thi đấu chưa đạt kỳ vọng. Họ vừa trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp và chiến thắng ở vòng đấu trước chỉ giúp các cầu thủ Monaco có được vị trí thứ 7. Chính vì vậy Monaco cần thêm một chiến thắng nữa để bám đuổi nhóm dự Champions League, tuy nhiên chuyến làm khách trên sân của Brest đang chơi tốt lên được dự đoán không dễ dàng. Nhiều khả năng Monaco sẽ không thể có điểm ra về.

Nhận định soi kèo Brest vs Monaco lúc 01h00 ngày 6/12/2025

Brest chơi tốt hơn Monaco ở 2 trận gần nhất như nhận định ở trên, mùa trước trên sân nhà họ cũng là những người giành chiến thắng nên rất có thể kịch bản đó sẽ lặp lai mùa này. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Monaco chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Brest thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Brest

Soi kèo Tài xỉu Brest vs Monaco: 1.98*3*1.90

3 trận gần nhất của Brest đều có ít nhất 3 bàn thắng được ghi, trong khi đó hàng thủ Monaco đang chơi tệ khi thủng lưới rất nhiều. Cộng với việc các trận đối đầu giữa 2 đội đều có khá nhiều bàn thắng thì khả năng trận đấu sắp tới cũng vậy. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 3 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Tỉ lệ kèo Brest vs Monaco

Soi kèo Hiệp 1 Brest vs Monaco: 2.20*0*1.73

Brest là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Monaco và rất có thể sẽ là những người ghi bàn thắng mở tỉ số, qua đó bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với kèo hiệp 1 là 0 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Brest 3 – 1 Monaco (Chọn Brest và Tài trận)

