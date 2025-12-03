Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Excelsior vs Groningen lúc 02h00 ngày 6/12/2025

Nhận định soi kèo Excelsior vs Groningen lúc 02h00 ngày 6/12/2025

  • 16:49 - 03/12/2025

Soi kèo Châu Á Excelsior vs Groningen: 2.00*-0.25*1.90

Vòng 15 giải vô địch Hà Lan, Excelsior tiếp Groningen trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Với phong độ như thời gian gần đây của cả 2 đội thì đây không phải điều khó thực hiện với đội bóng chủ nhà.

Excelsior là đội mới thăng hạng mùa này nên họ chỉ đặt mục tiêu trụ hạng. Sau những trận đấu đầu mùa giải vô cùng bết bát, các cầu thủ Excelsior đã thắng cả 2 vòng đấu gần nhất, 6 điểm từ 2 trận đó giúp họ thoát khỏi nhóm cuối bảng và đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Điều mà thầy trò HLV Ruben den Uil cần làm vào lúc này là tiếp tục chơi tốt như 2 vòng đó để sớm đủ điểm trụ hạng nên họ đặt mục tiêu giành một kết quả tích cực nữa trước Groningen ở vòng 15. Tuy nhiên trước đối thủ được đánh giá cao hơn thì khả năng Excelsior sẽ chỉ có được kết quả hòa.

Groningen không phải đội bóng mạnh của giải Hà Lan, họ chỉ đứng thứ 13 mùa giải trước. Mùa giải năm nay thầy trò HLV Dick Lukkien đang đứng thứ 8, vị trí đã cho thấy sự tiến bộ nhưng 4 vòng gần nhất các cầu thủ Groningen đều không thể giành chiến thắng nên nếu không chơi tốt hơn thì họ sẽ trôi dần xuống cuối bảng xếp hạng. Chính vì vậy khi làm khách trên sân của Excelsior thì 3 điểm là điều mà Groningen hướng đến. Nhưng trước đội chủ nhà chơi tốt thời gian gần đây thì nhiều khả năng Groningen sẽ chỉ có 1 điểm ra về.

Nhận định soi kèo Excelsior vs Groningen lúc 02h00 ngày 6/12/2025

Như nhận định ở trên, phong độ thời gian gần đây của Excelsior tốt hơn so với Groningen, họ lại có lợi thế sân nhà nên nhiều khả năng đội hình mạnh hơn sẽ chỉ giúp đội khách có kết quả hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Groningen chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Excelsior thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Excelsior

Soi kèo Tài xỉu Excelsior vs Groningen: 1.86*2.75*2.02

Kèo tổng số bàn thắng trận này chỉ là 2.75, con số không cao. Trong khi đó hàng thủ của cả Excelsior và Groningen đều chơi không ổn định và thường xuyên thủng lưới trong các trận gần đây. Đây là điều sẽ khiến trận đấu giữa 2 đội có khá nhiều bàn thắng được ghi, nên người chơi kèo tổng số bàn thắng trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Tỉ lệ kèo Excelsio vs Groningen

Soi kèo Hiệp 1 Excelsior vs Groningen: 1.73*-0.25*2.20

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra tương đối cân bằng, cả Excelsior và Groningen đều có các cơ hội ghi bàn về phía khung thành của nhau. Rất có thể cả 2 đều ghi được bàn thắng, qua đó bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Groningen chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Excelsior thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Excelsior 2 – 2 Groningen (Chọn Groningen và Tài trận)

