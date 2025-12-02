Nhận định soi kèo Hull vs Middlesbrough lúc 3h00 ngày 6/12/2025

Soi kèo châu Á Hull vs Middlesbrough: 0.92*+0/0.5*0.93

Đội chủ nhà Hull sẽ tiếp đón Middlesbrough trên Sân MKM Stadium trong khuôn khổ vòng 19 Giải vô địch Anh. Mặc dù sở hữu lợi thế sân nhà, nhưng trước một đối thủ được đánh giá cao hơn cả về phong độ, lực lượng lẫn sự ổn định trong lối chơi, nguy cơ trắng tay là điều Hull hoàn toàn có thể phải đối diện.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Sergej Jakirović, Hull đang thi đấu thiếu thuyết phục trong thời gian gần đây. Ở 5 trận gần nhất, họ chỉ giành được 2 chiến thắng 0 trận hòa và để thua tới 3 trận. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm cá nhân trong khi hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng khiến Hull rơi tự do trên bảng xếp hạng. Sau 18 vòng đấu, đội chủ nhà Hull mới có 28 điểm, tạm đứng thứ 9, và không còn giữ được hình ảnh khó chịu như những mùa giải trước.

Dù được chơi trên sân nhà, Hull khó có thể lấn lướt trước đối thủ đang đạt phong độ tốt. Việc mất điểm hoặc thậm chí nhận thất bại là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi đội chủ nhà không tìm ra lời giải trong khâu phòng ngự.

Bên kia chiến tuyển, đội khách Middlesbrough dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Hellberg lại đang thể hiện sự ổn định trong mùa giải năm nay. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Phong độ ổn định giúp đội khách đang có được 33 điểm và đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với Top 1 đang là 10 điểm, chính vì vậy đội khách buộc phải thắng để tiếp tục duy trì cuộc đua vô địch trong mùa giải năm nay.

Hàng tiền vệ giàu tính sáng tạo cùng hàng công có khả năng tận dụng thời cơ tốt đang là điểm tựa lớn của Middlesbrough. Bên cạnh đó, bản lĩnh thi đấu sân khách Middlesbrough cũng được cải thiện đáng kể, cho thấy Middlesbrough hoàn toàn đủ khả năng ra về với chiến thắng trong trận đấu này.

Chọn: Middlesbrough

Soi kèo tài xỉu Hull vs Middlesbrough: 0.92*2.5*0.93

Thống kê cho thấy Hull ghi được 30 bàn và để thủng lưới 30 bàn sau 18 vòng đấu. Trong khi đó, Middlesbrough ghi 24 bàn và thủng lưới 19 bàn cùng số trận. Hàng thủ của cả hai đội đều không mang lại sự yên tâm nhưng khả năng ghi bàn lại khá ổn định.

Cả hai đội đều sở hữu hàng công hoạt động hiệu quả nhưng hàng thủ chưa mang lại sự yên tâm, đặc biệt là Hull với số bàn thua cao. Middlesbrough lại có xu hướng đẩy cao đội hình từ sớm để tìm bàn thắng, trong khi Hull thường rơi vào trạng thái bị động khi chịu áp lực.

Nếu Middlesbrough sớm tìm được bàn mở tỷ số, trận đấu sẽ trở nên cởi mở hơn khi Hull buộc phải dâng cao đội hình đáp trả, tạo ra nhiều khoảng trống phía sau.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Hull vs Middlesbrough: 0.92*+0/0.5*0.93

Khả năng Hull vượt lên sớm trong hiệp 1 được đánh giá rất cao.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Hull vs Middlesbrough:

Hull 1-4 Middlesbrough (Chọn Middlesbrough– Tài cả trận).