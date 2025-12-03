Nhận định soi kèo Lille vs Marseille lúc 03h00 ngày 6/12/2025

Soi kèo châu Á Lille vs Marseille: 1.93*0*1.97

Lille đang trình diễn một phong độ ổn định trong mùa giải, với 3 chiến thắng và 2 thất bại trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Điểm mạnh của Lille nằm ở hàng phòng ngự vững chắc, chỉ để thủng lưới 17 bàn tại giải đấu. Chiến thắng 1-0 trước Havre AC trong trận đấu gần nhất đã chứng minh điều này. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bruno Génésio, Lille đã xây dựng được một thành tích sân nhà ấn tượng, giành chiến thắng trong 5/7 trận đấu trên sân nhà. Đây là một lợi thế không nhỏ khi họ được thi đấu trên sân nhà trước Marseille. Về mặt tấn công, Lille đã ghi được 28 bàn thắng, cho thấy khả năng xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương một cách hiệu quả. Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn của họ có thể không bằng Marseille.

Marseille cũng đang trải qua một mùa giải ấn tượng, hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Ligue 1 với 29 điểm. Phong độ gần đây của họ bao gồm 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận đấu gần nhất. Trận hòa 2-2 trước Toulouse trong trận đấu gần nhất cho thấy sức mạnh tấn công của Marseille, nhưng cũng đồng thời bộc lộ một số điểm yếu trong phòng ngự. Dưới sự dẫn dắt của Roberto De Zerbi, Marseille đã ghi được 35 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 14 bàn, cho thấy khả năng ghi bàn vượt trội so với Lille. Tuy nhiên, thành tích sân khách của họ cho thấy sự thiếu ổn định, với 4 chiến thắng và 3 thất bại. Đây có thể là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi Marseille phải đối mặt với một Lille mạnh mẽ trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cho thấy Lille có phần nhỉnh hơn. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Lille đã giành được 2 chiến thắng, trong khi Marseille chưa giành được chiến thắng nào, với 3 trận hòa. Tuy nhiên, lịch sử chỉ mang tính tham khảo, phong độ hiện tại và các yếu tố khác sẽ quyết định kết quả trận đấu. Ở trận đấu sắp tới, dựa trên phong độ hiện tại, sức mạnh tấn công và đội hình chất lượng hơn, Marseille có nhiều khả năng giành chiến thắng trước Lille.

Chọn: Marseille

Soi kèo tài xỉu Lille vs Marseille: 1.90*2.75*1.98

Hàng công của Lille đang thi đấu cực kì ấn tượng với 9 bàn thắng sau 3 trận gần nhất. Marseille cũng không hề kém cạnh khi cũng có 9 bàn ở 3 trận. Do đó, khả năng trận đấu có nhiều bàn thắng là rất cao. Chuyên gia soi kèo Xoi lacz TV tin tưởng trận đấu sẽ về Tài.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Lille vs Marseille: 1.93*0*1.97

Trong 45 phút thi đấu đầu tiên, Marseille sẽ là đội chơi nổi bật hơn hẳn và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Lille. Bàn thắng sẽ sớm đến và hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía của Marseille.

Chọn: Marseille

Đội hình dự kiến Lille vs Marseille

Dự đoán tỷ số Lille vs Marseille

Lille 1-2 Marseille (Chọn Marseille và Tài trận).