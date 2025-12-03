Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Mainz 05 vs Borussia M’gladbach lúc 02h30 ngày 6/12/2025

Nhận định soi kèo Mainz 05 vs Borussia M’gladbach lúc 02h30 ngày 6/12/2025

  • 14:28 - 03/12/2025

Soi kèo châu Á Mainz 05 vs Borussia M’gladbach: 1.84*0*2.06

Dưới sự dẫn dắt của HLV Bo Henriksen, Mainz 05 đang trải qua giai đoạn khủng hoảng sâu sắc. Vị trí cuối bảng xếp hạng Bundesliga là minh chứng rõ ràng nhất cho sự sa sút không phanh của đội bóng. Chuỗi trận gần đây của họ là một bức tranh ảm đạm với vỏn vẹn 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trận thua tan nát 0-4 trước Freiburg trong trận đấu gần nhất như vết dao cứa sâu thêm vào những vấn đề chồng chất của đội bóng. Hàng phòng ngự của Mainz 05 đang là điểm yếu chí mạng, nơi bộc lộ sự lỏng lẻo và thiếu tổ chức trầm trọng. Số bàn thua lên tới 19 bàn là một con số báo động, phản ánh rõ nét sự bất ổn trong hệ thống phòng ngự. Không chỉ vậy, Mainz 05 còn gặp khó khăn trong việc tận dụng lợi thế sân nhà. Việc chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào tại MEWA ARENA ở mùa giải này là một thống kê đáng buồn và đáng lo ngại.

Nhận định soi kèo Mainz 05 vs Borussia M’gladbach lúc 02h30 ngày 6/12/2025

Ở phía bên kia chiến tuyến, Borussia M’gladbach, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Eugen Polański, đang cho thấy những dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Họ đang trải qua chuỗi trận bất bại ấn tượng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Trận hòa 0-0 trước RB Leipzig cho thấy sự chắc chắn và kỷ luật trong phòng ngự của Borussia M’gladbach. Dù không còn hiệu quả trong việc ghi bàn như trước đây, nhưng sự kiên cố ở hàng thủ là một điểm cộng lớn của đội bóng. Sự thay đổi trong chiến thuật, tập trung hơn vào phòng ngự phản công, đã giúp Borussia M’gladbach tìm lại được sự ổn định và tự tin.

Thành tích sân khách của Borussia M’gladbach cũng khá tốt, với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Điều này cho thấy họ là một đối thủ đáng gờm trên sân khách và hoàn toàn có khả năng gây khó dễ cho Mainz 05, đặc biệt là trong bối cảnh Mainz 05 đang gặp nhiều khó khăn.

Thành tích đối đầu trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội đang nghiêng về Mainz 05, với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Borussia M’gladbach vẫn chưa thể giành chiến thắng trước Mainz 05 trong những lần chạm trán này. Tuy nhiên, ở lần đối đầu nhau sắp tới, với phong độ cực kì ấn tượng hiện tại, Borussia M’gladbach được kỳ vọng sẽ dễ dàng có được chiến thắng trước một Mainz 05 đang khủng hoảng. Sự tự tin và tinh thần đang lên cao của các cầu thủ Borussia M’gladbach sẽ là chìa khóa để họ phá vỡ được cái dớp không thắng trước Mainz 05.

Chọn: Borussia M’gladbach

Soi kèo tài xỉu Mainz 05 vs Borussia M’gladbach: 1.90*2.75*1.98

Thống kê cho thấy Mainz 05 có 3/4 trận gần nhất không thể ghi bàn, trong khi Borussia M’gladbach ghi được 4 bàn sau 3 trận đã qua. Dựa trên những phân tích này, các chuyên gia soi kèo Xôi Lạc TV tin tưởng trận đấu sẽ có ít bàn thắng và về Xỉu.

Chọn: Xỉu cả trận

Tỷ lệ kèo Mainz 05 vs Borussia M’gladbach

Soi kèo hiệp 1 Mainz 05 vs Borussia M’gladbach: 1.86*0*2.04

Borussia M’gladbach với sự tự tin đang lên cao sẽ là đội chơi nổi bật hơn hẳn. Bàn thắng sẽ sớm đến và hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía của Borussia M’gladbach.

Chọn: Borussia M’gladbach

Đội hình dự kiến Mainz 05 vs Borussia M’gladbach

Dự đoán tỷ số Mainz 05 vs Borussia M’gladbach

Mainz 05 0-1 Borussia M’gladbach (Chọn Borussia M’gladbach và Xỉu trận).

