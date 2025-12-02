Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Real Avila vs Vallecano lúc 1h00 ngày 5/12/2025

Nhận định soi kèo Real Avila vs Vallecano lúc 1h00 ngày 5/12/2025

  • 02:24 - 03/12/2025

Soi kèo châu Á Real Avila vs Vallecano: Updating

Đội chủ nhà Real Ávila sẽ tiếp đón Rayo Vallecano trên sân Estadio Balear trong khuôn khổ vòng 2 Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Mặc dù nắm giữ lợi thế sân bãi, nhưng trước một đối thủ được đánh giá vượt trội về phong độ – chất lượng nhân sự – kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, nguy cơ Real Ávila trắng tay là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Victor Valdés, Real Ávila đang trở thành một trong những đội bóng đáng xem tại giải hạng 4 Tây Ban Nha nhờ lối chơi trẻ trung, tốc độ và giàu năng lượng. Tuy vậy, khoảng cách trình độ giữa giải hạng 4 và La Liga là sự chênh lệch rất lớn. Real Ávila vẫn bộc lộ nhiều vấn đề, điển hình là khả năng chuyển đổi trạng thái và phòng ngự khi đối thủ pressing tầm cao. Đối đầu với một đội bóng đến từ giải đấu số 1 Tây Ban Nha như Vallecano, thất bại là điều mà Real Ávila khó tránh khỏi.

Bên kia chiến tuyến, Rayo Vallecano dưới sự chỉ đạo của HLV Iñigo Pérez lại cho thấy sự ổn định trong thời gian gần đây. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ có 1 chiến thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua, thể hiện lối chơi gắn kết và kỷ luật. Phong độ tích cực giúp Vallecano có được 17 điểm sau 14 vòng đấu và tạm thời xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng La Liga – vị trí phản ánh đúng năng lực của họ ở mùa giải này.

Lối chơi của Vallecano xoay quanh hàng tiền vệ sáng tạo giàu khả năng chia bài – thoát pressing – luân chuyển bóng nhanh, mở ra nhiều cơ hội cho hàng công. Điểm đáng chú ý là hiệu suất ghi bàn sân khách của Vallecano đang được cải thiện rõ rệt, cho thấy đội khách hoàn toàn có thể ra về với một chiến thắng.

Chọn: Vallecano

Soi kèo tài xỉu Real Avila vs Vallecano: Updating

Cả hai đội đều có hàng công thi đấu tương đối hiệu quả, song hàng thủ lại để lộ nhiều điểm yếu — đặc biệt là Real Ávila với số bàn thua cao. Vallecano thường chơi dồn ép từ đầu trận, trong khi Real Ávila dễ rơi vào trạng thái bị động và mất kiểm soát khi chịu áp lực liên tục.

Nếu Vallecano sớm có bàn thắng mở tỷ số, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra “mở” hơn, bởi Real Ávila buộc phải dâng cao tấn công tìm bàn gỡ, để lại khoảng trống nguy hiểm phía sau. Điều này mang đến nhiều cơ hội phản công và gia tăng tỷ số cho đội khách.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Với lực lượng vượt trội Vallecano tự tin có được chiến thắng trong trận đấu này.

Soi kèo hiệp 1 Real Avila vs Vallecano: Updating

Vallecano có xu hướng nhập cuộc nhanh và tấn công mạnh biên. Ở 4/5 trận gần nhất, họ đều mở tỷ số trong hiệp 1, trong đó 3 bàn đến trong 20 phút đầu tiên. Ngược lại, Real Ávila phối hợp rời rạc ở đầu trận, dễ mất bóng và mắc sai lầm khi đối phương tăng tốc pressing.

Khả năng Vallecano vượt lên sớm trong hiệp 1 được đánh giá rất cao.

Chọn: Tài hiệp 1 

Đội hình dự kiến Real Avila vs Vallecano:

Real Avila: Updating

Vallecano: Updating

Real Avila 1-4 Vallecano (Chọn Vallecano – Tài cả trận).

