Nhận định soi kèo Real Oviedo vs Mallorca lúc 03h00 ngày 6/12/2025

Soi kèo châu Á Real Oviedo vs Mallorca: 1.93*0*1.97

Dưới sự dẫn dắt của HLV Carrión, Real Oviedo đang đối mặt với một khởi đầu mùa giải đầy thách thức. Hàng công của đội bóng đang gặp vấn đề nghiêm trọng, chỉ ghi được vỏn vẹn 7 bàn thắng sau nhiều trận đấu. Đây là một con số đáng báo động, cho thấy sự bế tắc trong khả năng tấn công và dứt điểm của các cầu thủ. Phong độ gần đây của Oviedo cũng không mấy khả quan, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Thất bại 0-2 trước Atlético Madrid trong trận đấu gần nhất không chỉ làm suy giảm tinh thần của toàn đội mà còn gia tăng áp lực lên HLV Carrión.

Tuy nhiên, Real Oviedo vẫn còn một lợi thế quan trọng, đó là sân nhà. Sân nhà có thể là điểm tựa vững chắc để Oviedo vực dậy tinh thần và tìm kiếm những điểm số quan trọng. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà có thể giúp các cầu thủ Oviedo thi đấu hưng phấn hơn và tạo ra sự khác biệt.

Phía bên kia chiến tuyến, Mallorca dưới sự dẫn dắt của HLV Jagoba Arrasate, đã có những khoảnh khắc khởi sắc, nhưng vẫn chưa thể duy trì sự ổn định cần thiết. Hàng công của họ đã ghi được 15 bàn thắng, một con số không quá tệ, nhưng hàng phòng ngự lại để thủng lưới tới 22 bàn, cho thấy sự thiếu chắc chắn và tổ chức trong khâu phòng ngự. Phong độ gần đây của Mallorca đã có dấu hiệu cải thiện với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận gần nhất. Trận hòa 2-2 trước Osasuna cho thấy Mallorca có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ, nhưng cần phải cải thiện khả năng phòng ngự để có thể giành thêm nhiều chiến thắng.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa Real Oviedo và Mallorca trên mọi đấu trường, Mallorca chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, trong khi 3 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Điều này cho thấy Mallorca có lợi thế về mặt tâm lý khi đối đầu với Real Oviedo.

Chọn: Mallorca

Soi kèo tài xỉu Real Oviedo vs Mallorca: 1.83*2.0*2.05

Hàng công của Real Oviedo đang thi đấu kém hiệu quả với 4 trận liên tiếp không thể ghi bàn, trong khi Mallorca cũng không phải là đội bóng có hàng công quá mạnh khi có được 4 bàn sau 3 trận. Với sự thận trọng của cả hai đội và hàng công của Oviedo đang gặp khó khăn, khả năng trận đấu có nhiều bàn thắng là không cao. Chuyên gia soi kèo của kênh Xôi Lạc TV tin tưởng trận đấu sẽ về Xỉu.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo hiệp 1 Real Oviedo vs Mallorca: 1.93*0*1.97

Trong 45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu, cả Real Oviedo lẫn Mallorca đều có xu hướng chơi chậm và thận trọng. Khả năng hiệp 1 có nhiều bàn thắng là không cao. Dự đoán hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

Chọn: Xỉu hiệp 1

Đội hình dự kiến Real Oviedo vs Mallorca

Dự đoán tỷ số Real Oviedo vs Mallorca

Real Oviedo 0-1 Mallorca (Chọn Mallorca và Xỉu trận).