Nhận định soi kèo Tottenham vs Fulham lúc 03h00 ngày 30/11/2025

  • 14:27 - 27/11/2025

Soi kèo Châu Á Tottenham vs Fulham: 1.86*0.25*2.04

Vòng 13 Premier League, Tottenham sẽ tiếp Fulham trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để ngắt mạch trận bết bát vừa qua. Nhưng trước đối thủ đang chơi tốt lên thì mọi thứ được dự đoán sẽ không hề dễ dàng.

Tottenham đặt mục tiêu ít nhất nằm trong top dự Champions League mùa này. Nhưng mọi thứ đang không như họ mong muốn khi đã không thắng 3 vòng đấu gần nhất tại Premier League, họ vừa để thua tại Champions League nên mọi thứ đang rất chênh vênh. Nhưng gì thầy trò HLV Thomas Frank thể hiện chưa khiến người hâm mộ hài lòng và họ cần một chiến thắng ở vòng đấu thứ 13 này để cải thiện thứ hạng của mình. Tuy nhiên đối thủ ở vòng 13 này là Fulham, đội bóng chơi rất ổn ở các vòng đấu gần đây nên sẽ không phải trận đấu dễ dàng, nhiều khả năng Tottenham sẽ chỉ có được kết quả hòa trận này.

Fulham khởi đầu mùa giải này rất tệ, họ mới trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Nhưng đội bóng của HLV Marco Silva đã chơi tốt hơn ở các vòng đấu gần đây khi thắng 2/3 vòng gần nhất, thậm chí phong độ của họ còn tốt hơn Tottenham. Lối chơi của Fulham khi có phong độ ổn định luôn gây ra khó chịu cho bất kỳ đội bóng nào và họ đặt mục tiêu có một kết quả tốt khi làm khách trên sân của Tottenham ở vòng 13 này. Nhiều khả năng Fulham sẽ có 1 điểm ra về để có vị trí an toàn trên bảng xếp hạng.

Như nhận định ở trên, phong độ của Tottenham thời gian gần đây còn đang tệ hơn Fulham. Nhưng họ có lợi thế sân nhà và đội hình được đánh giá cao hơn, đây là điều sẽ khiến trận đấu giữa 2 đội kết thúc với tỉ số hòa. Nên với tỉ lệ kèo Tottenham chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội khách Fulham thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Fulham

Soi kèo Tài xỉu Tottenham vs Fulham: 1.91*2.5*1.97

Hàng thủ Fulham chơi tốt trong các trận gần đây của mình, họ giữ sạch lưới 2/3 trận gần nhất. Đây là điều khiến hàng công chơi không ổn định của Tottenham gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn và trận đấu được dự đoán có ít bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng chỉ là 2.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Tỉ lệ kèo Tottenham vs Fulham

oi kèo Hiệp 1 Tottenham vs Fulham: 2.19*0.25*1.74

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận tốt hơn dành cho đội chủ nhà Tottenham, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn về phía khung thành Fulham nhưng khả năng không thể chọc thủng lưới đối thủ và chấp nhận bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa không bàn thắng. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Tottenham chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Fulham thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Tottenham 0 – 0 Fulham (Chọn Fulham và Xỉu trận)

